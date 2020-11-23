Телеканал передал подробности о травме головы и лица актера Павла Прилучного

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23 ноября 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Прилучный, фото из соцсети

Пострадавший актер, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный прилетел из Калининграда и был госпитализирован в Москве с травмами лица и головы. Корреспонденты Пятого канала узнали некоторые подробности, что случилось с актером.

Телеканал "360" со ссылкой на свои источники сообщил, что артист угодил в больницу с переломом костей лица, ушибами и повреждениями головы после того, как его "сильно избили".

Пятый телеканал передал, что Прилучный разбил голову в прошлую субботу, 21 ноября, в Калининграде. Пострадавший мужчина вернулся в Москву и обратился за помощью к столичным медикам. По предварительной информации, врачам артист рассказал, что упал и ударился об асфальт головой.

Содержание алкоголя в анализах Прилучного не обнаружено. На момент обращения в больницу актер был абсолютно трезв.

"СтарХит" пишет, что 36-летний Павел Прилучный находится в больнице ГКБ №1 имени Пирогова. У него сломана лицевая кость, разбит череп. Реабилитация продлится не менее двух недель.