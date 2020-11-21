Алибасов и его молодая помощница ждут ребенка: «Счастлива, что рожу еще одного нанайца»

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21 ноября 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото: Бари Алибасов, АГН Москва/globallookpress.com

PR-директор популярного продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что основатель группы «На-На» и его помощница Виктория ждут ребенка. Об отношениях 73-летнего артиста и молодой любовницы стало известно совсем недавно.

«Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности», - пояснил он.

По его словам, помощница Алибасова уже приняла решение, что будет рожать малыша. Девушка надеется, что подавшая заявление на развод супруга продюсера - актриса Лидия Федосеева-Шукшина - не передумает и, наконец, оставит влюбленных в покое.

«Счастлива, что рожу еще одного нанайца. Бари еще все может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и ее адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешевая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей, а у меня в руках гораздо больше - мой бесценный Бари!» - передает ее слова Горжанкин.

Также беременность Виктории подтвердил сам Бари Алибасов, опубликовав в Instagram трогательный пост: «Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana)