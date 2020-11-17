Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от мужа Бари Алибасова

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17 ноября 2020, 23:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Лидия Федосеева-Шукшина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от мужа продюсера Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Причина обращения - квартирный вопрос.

В обращении вдова Василия Шукшина рассказала, что помощник Алибасова Моцарь в результате не совсем прозрачной сделки стал владельцем ее квартиры в Новой Москве.

Актриса подарила свою новую квартиру Алибасову, а потом узнала, что хозяином квартиры стал Моцарь и подала в суд на мужа. В октябре Троицкий районный суд Москвы признал недействительным договор дарения квартиры, право собственности нового владельца была прекращено.

Юристы, отстаивающие интересы Федосеевой-Шукшиной, обратили внимание на документ - акт приема-передачи денежных средств по договору купли-продажи от 11 октября 2019 года между Алибасовым и Моцарем. Согласно документу, помощник якобы передал продюсеру 1 394 686 рублей за квартиру.

Актриса сообщила, что продажа квартиры Алибасову была фиктивной и безденежной, а перерегистрация квартиры – формальной.

Народную артистку защищает адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, Лидия Николаевна измучена скандалом с квартирой и месяц не может связаться с Алибасовым.

Окружение актрисы обеспокоена, что атаки, напор, претензии, требования и оскорбления, которые сторона Алибасова и Моцаря допускает в ее адрес, могут привести к трагедии.