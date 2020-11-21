«На моих коллег не серчайте»: Лолита призвала россиян отнестись с пониманием к материальному положению артистов

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21 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Лолита Милявская – одна из певиц, которая, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжает не терять оптимизма и поддерживать настроение своих поклонников.

На этот раз артистка опубликовала в сети обращение ко всем россиянам и призвала их не злиться на материальное положение других артистов, которые обслуживают концертные программы:

«Дорогие мои, всем сейчас не очень сладко. Еще и осень ранней темнотой придавливает. Но, если мы начнем источать агрессию, она нас не покинет. Вы пожалуйста, на моих коллег не серчайте. Не пишите им гадости. Вы пожалуйста их услышьте. Они говорят не о себе. Я сейчас не о топовых артистах, которым есть на что жить. И даст Бог, так и будет. А я о тех людях, которые не являются топовыми, которые обслуживают разные концертные программы».

Помимо этого, она не согласилась с Валерием Меладзе, который ранее призывал коллег бойкотировать телевизионные развлекательно-музыкальные программы. По словам певицы, она сама не хотела участвовать в праздничных эфирах, но потом решила, что под конец плохого года, людям необходимо создать праздничное настроение.

«У разных людей есть разные любимые исполнители, и не все люди считают одну и ту же песню одинаково хорошей» - добавила Лолита.