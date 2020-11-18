Винокур о нехватке работы в пандемию: «Остается вспомнить, что я по первому образованию строитель»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 ноября 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: Владимир Винокур, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный юморист Владимир Винокур задумался о смене профессии из-за нехватки работы в творческой сфере в связи с коронавирусной пандемией. Он отметил, что по первому образованию строитель, но уже 50 лет занимается другим делом.

«Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…», - высказал он, отметив, что у него есть команда, которой нужно платить зарплату.

Винокур считает, что государство отвернулось от артистов на фоне текущей ситуации. По его словам, они находятся на передовой - занимаются благотворительством, ездят по городам и общаются с людьми. Юморист призывает открыть залы и позволить им полноценно работать.

«Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Переполненные самолеты летят на отдых. А нам не разрешают работать», - резюмировал он.

Напомним, что активное обсуждение в СМИ новых ограничений в связи с распространением коронавируса началось с высказывания певца Валерия Меладзе о том, что нужно бойкотировать съемки в новогодних программах. Позже артист объяснил свои слова и даже предложил врачам из "красной зоны" свою помощь.