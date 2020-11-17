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Волочкова отдыхает на Мальдивах. Возлюбленного не показывает

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Волочкова отдыхает на Мальдивах. Возлюбленного не показывает
Анастасия Волочкова, фото из соцсети

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые пляжные фото и похвалилась, что она со своим любимым мужчиной отдыхает в самом красивом месте на Земле.  Несколько лет назад некоторые смелые фото Волочковой на Мальдивах становились хитами в сети.

Теперь она фотографируется в бикини. Но одна. Ни на одном из снимков нет возлюбленного артистки. Почему Волочкова скрывает своего любимого?

Балерина поделилась: "Зачастую спонтанность я очень люблю!". По словам Анастасии, "позавчера в одночасье" они "с любимым приняли решение улететь из холодной и промозглой Москвы в ее любимый на Земле край!" Она прилетала на Мальдивы 17 раз за 10 лет. В этот раз артистка выбрала новый остров.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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