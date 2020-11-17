Шоумен Дмитрий Хрусталев после госпитализации обратился ко всем, кто за него переживал

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17 ноября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Дмитрий Хрусталев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился на телевидении. Артист выразил благодарность всем зрителям, которые беспокоились о состоянии его здоровья.

Хрусталев пожелал всем быть здоровыми, не болеть и не попадать в больницы. "Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь", – подчеркнул шоумен. Артист уточнил, что в ближайшие несколько дней он намерен пройти курс медицинских обследований. В свободное время Дмитрий планирует заниматься вязанием.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что Хрусталева в тяжелом состоянии доставили в больницу №40 в Сестрорецке. Шоумен сообщил, что его предварительный диагноз – лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.