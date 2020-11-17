ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Шоумен Дмитрий Хрусталев после госпитализации обратился ко всем, кто за него переживал

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Шоумен Дмитрий Хрусталев после госпитализации обратился ко всем, кто за него переживал
Дмитрий Хрусталев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился на телевидении. Артист выразил благодарность всем зрителям, которые беспокоились о состоянии его здоровья.

Хрусталев пожелал всем быть здоровыми, не болеть и не попадать в больницы. "Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь", – подчеркнул шоумен. Артист уточнил, что в ближайшие несколько дней он намерен пройти курс медицинских обследований. В свободное время Дмитрий планирует заниматься вязанием.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что Хрусталева в тяжелом состоянии доставили в больницу №40 в Сестрорецке. Шоумен сообщил, что его предварительный диагноз – лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью