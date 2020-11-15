Дмитрий Хрусталев рассказал, как очутился в больнице
15 ноября 2020, 17:20[ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Хрусталев выписан из больницы и находится в Репино, дома у мамы, к которой ехал, прежде чем оказаться в реанимации. В такси ему стало плохо, он потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице.
Шоумен очень благодарен таксисту, который быстро доставил его в больницу, и врачам. Хрусталев сообщил, что предварительный диагноз, который ему поставили – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Теперь он более серьезно будет относиться к своему здоровью и пройдет тщательное медобследование.
Дмитрий пожелал всем здоровья и в качестве доказательства, что у него все хорошо, опубликовал фото.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.