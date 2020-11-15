Дмитрий Хрусталев рассказал, как очутился в больнице

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 ноября 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: дмитрий-хрусталев.рф

Дмитрий Хрусталев выписан из больницы и находится в Репино, дома у мамы, к которой ехал, прежде чем оказаться в реанимации. В такси ему стало плохо, он потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице.

Шоумен очень благодарен таксисту, который быстро доставил его в больницу, и врачам. Хрусталев сообщил, что предварительный диагноз, который ему поставили – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Теперь он более серьезно будет относиться к своему здоровью и пройдет тщательное медобследование.

Дмитрий пожелал всем здоровья и в качестве доказательства, что у него все хорошо, опубликовал фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev)