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Дмитрий Хрусталев рассказал, как очутился в больнице

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Хрусталев рассказал, как очутился в больнице
фото: дмитрий-хрусталев.рф

Дмитрий Хрусталев выписан из больницы и находится в Репино, дома у мамы, к которой ехал, прежде чем оказаться в реанимации. В такси ему стало плохо, он потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице.

Шоумен очень благодарен таксисту, который быстро доставил его в больницу, и врачам. Хрусталев сообщил, что предварительный диагноз, который ему поставили – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Теперь он более серьезно будет относиться к своему здоровью и пройдет тщательное медобследование.

Дмитрий пожелал всем здоровья и в качестве доказательства, что у него все хорошо, опубликовал фото.

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Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev)

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