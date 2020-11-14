Дмитрий Хрусталев экстренно госпитализирован в больницу Петербурга

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14 ноября 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Хрусталев, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

41-летний шоумен Дмитрий Хрусталев находится в реанимации больницы № 40 в Сестрорецке. Его диагноз уточняется. По предварительным данным, у телеведущего диагностирован коронавирус.

По информации издания "СтарХит", Хрусталев подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме. В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления. Представители артиста информацию о госпитализации пока не комментируют.

Шоумен Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию телеведущего Дмитрия Хрусталева:"Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз".

Ранее стало известно, что Сергея Светлакова госпитализировали с поражением легких из-за коронавируса