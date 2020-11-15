Представитель Дмитрия Хрусталева рассказала о его состоянии здоровья

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15 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Дмитрий Хрусталев, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Анна Трегуб, менеджер телеведущего Дмитрия Хрусталева, подтвердила, что его вывели из комы. Известно, что артиста госпитализировали в петербургскую больницу в тяжелом состоянии в субботу, 14 ноября.

«Состояние стабильное, опасность миновала», - уточнила она.

Трегуб отметила, что новой коронавирусной инфекции у Хрусталева не обнаружено.

Ранее СМИ сообщили, что Хрусталев чувствует себя хорошо, вечером ему дали снотворное. Телеведущий начал терять сознание в такси по пути к маме в Репино. Его отправили в реанимацию больницы № 40 в городе Сестрорецке, где подключили к аппарату ИВЛ.

Появилась информация, что перед госпитализацией артист попал в незначительное ДТП.