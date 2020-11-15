Появились подробности госпитализации Дмитрия Хрусталева
15 ноября 2020, 09:24[ «Аргументы Недели» ]
СМИ со ссылкой на источник сообщили, что телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы. О госпитализации артиста стало известно в субботу, 14 ноября.
В сообщении говорится, что Хрусталев чувствует себя хорошо, вечером ему дали снотворное. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», телеведущий ехал к маме в Репино на такси, но по дороге почувствовал себя плохо, начал терять сознание. Водитель отвез артиста в ближайшую больницу.
Ранее сообщалось, что Хрусталева поместили в реанимацию больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Санкт – Петербурга. Там его ввели в искусственную кому. Предварительная причина – интоксикация, еще один возможный диагноз - коронавирус.
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