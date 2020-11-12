Знакомые Ольги Кабо рассказали, почему актриса ушла от мужа-миллионера

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12 ноября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Кабо, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Развод актрисы Ольги Кабо с мужем-бизнесменом Николаем Разгуляевым не удивил ни ее подруг, ни его друзей. Некоторые знакомые Кабо удивляются, как она выдержала и прожила 11 лет с этим мужчиной, сообщает kp.ru.

Официально пара развелась 30 октября, в день рождения Разгуляева. Ему в тот день исполнилось 60 лет. Одна из подруг актрисы поделилась, что сейчас Кабо переживает. 52-летняя актриса приняла трудное для себя, но взвешенное решение.

По словам женщины, Ольга была идеальной женой - она не только красавица, но и прекрасная хозяйка, способна окружить мужчину вниманием, теплом, заботой. Этот брак полностью держался на ней. Ее муж говорил о любви. Но и позволял себе интрижки на стороне.

Певица Наталья Штурм видела актрису с мужем в компании, где были другие женщины. По словам Штурм, на глазах Ольги он с каждой актрисой, которая приходила, целовался, женщины сидели у него на коленях. Кабо это все видела. Не обращала внимания.

Видимо, всему приходит конец. Сама Ольга Кабо пока ничего не рассказывает о разводе. Теперь красавица-актриса выходит в свет с сыном. Виктору сейчас восемь лет.