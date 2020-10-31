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Ольга Кабо развелась со вторым мужем

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Ольга Кабо развелась со вторым мужем
Ольга Кабо, кадр видео

Актриса Ольга Кабо развелась со вторым мужем бизнесменом Николаем Разгуляевым. 52-летняя Кабо пока не раскрывает изменения в своей личной жизни. Поклонники актрисы давно подозревали, что у нее странные отношения с супругом.

30 октября Кабо не поздравила Разгуляева с днем рождения. В сети появилось фото документа, судя по которому в юбилейный день рождения пару развели. Вчера Николаю Разгуляеву исполнилось 60 лет. Издание "СтарХит" узнало, что заявление о разводе поступило в суд несколько месяцев назад.

Кабо познакомилась со вторым мужем в 2009 году. Через 10 дней после знакомства они больше не расставались. Вскоре поженились официально. У актрисы росла дочь от первого брака. Сейчас Татьяне Василишиной 22 года. 

Второй муж Ольги не планировал общего ребенка. По признанию Ольги, он был шокирован, когда узнал о ее беременности.

В 2012 году у актрисы и бизнесмена родился сын Виктор.

ИЧ

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