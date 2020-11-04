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Ольга Кабо показала 8-летнего сына от бывшего мужа-бизнесмена

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Кабо показала 8-летнего сына от бывшего мужа-бизнесмена
Ольга Кабо, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса театра и кино Ольга Кабо показала 8-летнего сына от бывшего мужа-бизнесмена Николая Разгуляева, с которым она развелась совсем недавно. Поклонников 54-летней Кабо новость в СМИ о разводе с 60-летним Разгуляевым не удивила.

Поклонники давно подозревали, что у актрисы что-то не так в семейной жизни. Актриса и бизнесмен прожили в браке 11 лет. В июле Ольга подала на развод. О причинах развода звезда не распространяется. В ноябре суд развел пару. Официальный развод состоялся в юбилей Разгуляева. По слухам, Ольга бывшего мужа с 60-летием не поздравила.

Теперь красавица-актриса выходит в свет с сыном. Виктору сейчас восемь лет. Кабо пришла с сыном на показ фильма "Подольские курсанты".

У Ольги Кабо двое детей. Дочери Татьяне Василишиной от первого брака актрисы сейчас 22 года.

ИЧ

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