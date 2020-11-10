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Галкин показал восточный танец семилетней Лизы, Пугачева «обалдела»

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин показал восточный танец семилетней Лизы, Пугачева «обалдела»
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети

Юморист и телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников звездной семьи новым танцевальным видео с участием дочери Лизы, назвав восточный танец "танцевальным импровизом от Лизаветы".

За кадром слышен голос Аллы Пугачевой. "Обалдеть!", - говорит она, наблюдая за движениями Лизы.

"Какая она пластичная, а актриса - вся в маму"; "Пора клеить афиши и продавать билеты в партер!"; "Маленькая чаровница и большой талант. Умничка, Лиза"; "Восток — дело тонкое! А талант Лизы налицо", - пишут в комментариях.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

НС

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