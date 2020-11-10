Ургант призвал замолчать лицемеров, критикующих Дзюбу: «В конце концов, не стулом же он человека ударил»

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10 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Иван Ургант, Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» прокомментировал инцидент с интимным видео, на кадрах которого запечатлен нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба. По его словам, критикующим его людям пора прекратить лицемерить.

«Судя по тому, как снимают наши футболисты стресс, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил. Я не думал, что буду это когда-нибудь говорить, но это делают все мужчины. В подростковом возрасте вообще все! И приятно, что Артем в 32 года сохранил такой юношеский кураж, редкую непосредственность!» - высказал он.

Ургант отметил, что такими действиями Дзюба не может нанести «никакого вреда команде». Он добавил, что футболист «простым, надежным и понятным всем россиянам способом» заставил забыть про все сложности, которые произошли в этом непростом году: «Обратившись к опыту наших отцов!»

В заключении своей речи, Ургант, согнув кулак и выдвинув вперед руку, обратился к Дзюбе: «В следующем году этот жест будет посвящен тебе!» Обычно свое шоу телеведущий начинает именно с этого движения.

Ранее фанаты «Зенита» прокомментировали инцидент с интимным видео.