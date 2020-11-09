Пугачева и Галкин простились со Жванецким

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9 ноября 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Жванецкий, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин простились с Михаилом Жванецким. Знаменитого писателя-сатирика, народного артиста Михаила Жванецкого 9 ноября проводили в последний путь. Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище.

Проститься с сатириком могли только самые близкие люди, церемония прощания с артистом проходила в закрытом режиме. Пугачева и Галкин приехали на кладбище с букетом белых роз, сообщает Тeleprogramma.pro. Примадонна дружила с Михаилом Жванецким и его семьей. Он бывал в их доме. Алла Пугачева, узнав 6 ноября одной из первых о смерти сатирика, написала пост: "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем". По признанию Пугачевой, Жванецкий навсегда останется в ее сердце. Максим Галкин выразил соболезнования жене и сыну Жванецкого: "Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Ноя 2020 в 4:33 PST