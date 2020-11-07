Ольга Картункова оценила выступление своей дочери

Ольга Картункова, бывшая знаменитая участница КВН, похвалилась своей взрослой дочерью Викторией.
Звезда КВН опубликовала в Инстаграм видеозапись исполняющей популярную песню 21-летней дочки.
По признанию родительницы, она впервые услышала, как ее Вика поет эту песню. "До мурашек", - написала Картункова.
Звездную маму поддержали фолловеры, заметив способности Виктории: "Очень талантливая девочка", "Она - огонь", "Умничка, голос чудесный", "Красотка".
Виктория - студентка Краснодарского государственного института культуры. Картункова дочь поддерживает, но не составляет протекцию. Мать и дочь редко появляются вместе на публичных мероприятиях. Как-то Ольга еле уговорила Викторию выступить вместе с ней на КВНе.
У Картунковой двое детей. Сын Александр - юрист.
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