Пользователи сети поднялись на защиту Бориса Корчевникова после недоразумения с актрисой Анной Старшенбаум

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6 ноября 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Старшенбаум, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пользователи сети встали на защиту ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова. Участницей одной их программы была актриса Анна Старшенбаум. После выхода передачи в эфир она высказала недовольство и возмущение.

Старшенбаум все в адрес программы "Судьба человека" и ее ведущего Бориса Корчевникова высказала на своей странице в Instagram. Актриса заявила, что всю историю ее жизни исковеркали. Это стало шоком не только для Анны, но и для ее родителей.

Она объяснила, что перед съемками предупреждала редакторов программы, что папа у нее пожилой человек, мама - не девочка, у них есть проблемы со здоровьем, она сама недавно перенесла сложную операцию. Анна Старшенбаум рассказала подписчикам, что просила не делать сюрпризов никаких.

Однако фолловеры не стали поддерживать Анну, а встали на сторону Корчевникова. По их мнению, Старшенбаум шла на передачу в надежде пропиариться и прекрасно понимала, как создаются подобные программы, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

В комментариях пишут: "Контракт на участие в передаче, наверное, заключала. Все в телевизор лезут, чтобы получить гонорар", "Если не нравится, зачем шла на передачу? Вы уже от жиру беситесь. Когда, наверное, денежки срубила, заговорила, что передача "бесовщина". Оставьте Бориса в покое, он нормально ведет передачи".