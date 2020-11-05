Стилист Влад Лисовец рассказал о канонах современной красоты

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5 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Влад Лисовец, фото: City News Moskva// globallookpress.com

Известный стилист Влад Лисовец заявил, что сейчас очень трудно дать четкое определение тому, кто же такой секс-символ. По его словам, многое зависит от вкусовых предпочтений и ментальности конкретного народа.

«Сейчас вкусы очень сильно поменялись. Если раньше определения сексуальности у всех были похожи, то сейчас приоритеты и ценности поменялись. Для кого-то секс-символ – накрашенный мужчина, для других – мужчина в старомодном костюме с искусственной улыбкой. Поэтому единого эталона не существует», - высказал он.

Лисовец отметил, что четкого определения сексуальности нет, поскольку в мире много людей разных субкультур и национальностей. При этом он пояснил, что это касается как женщин, так и мужчин.

«Если десять лет назад в моде были блондинки, то сейчас больше темненькие, восточные девушки. Здесь проблема таится не в отсутствии мужчин, а в фундаментальном определении мужской сексуальности», - добавил он.

Стилист уточнил, что в России человек должен быть с понятным именем, фамилией, носом, скулами и выражением глаз. Он считает, что тогда он воспринимается женщиной как брутальный красавец.

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