Прохор Шаляпин назвал мужские качества, в которые влюбляются женщины

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5 ноября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский певец Прохор Шаляпин прокомментировал заявление телеведущей Алены Водонаевой о том, что в российском шоу-бизнесе нет «красавчиков». По ее словам, на экране сейчас не встретишь действительно сексуального мужчину – почти все «облезлые и с лишним весом».

«Красивые люди были во все времена. Просто сейчас меняется модель отношений. Женщины хотят равенства, но при этом в большинстве своем предпочитают, чтобы их содержали. На самом деле это вопрос психологии», - высказал он.

Шаляпин отметил, что секс-символ – это не только внешние данные, но и амплуа. Он считает, что такой мужчина имеет загадочность и часто молчит.

«… дам манит загадочность, недосказанность, чтобы женщина могла что-то себе придумать. Потому что женщина влюбляется не в то, что есть, а в то, что придумала сама … секс-символ - это не только внешность … приезжая в Америку, я чувствую себя так, потому что там про меня никто ничего не знает. И я ощущаю свое превосходство, то, что я красивый русский человек», - пояснил артист.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на современную сцену может выйти каждая «кухарка-доярка».