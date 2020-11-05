Пригожин о хайпе и мате на сцене: Моргенштерн и Шнуров «уродуют» молодёжь

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5 ноября 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: Иосиф Пригожин, Alexander Legky/Russian Look/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на современную сцену может выйти каждая «кухарка-доярка» и начать петь. По его словам, сейчас артисты «занимаются хайпом», а раньше это был храм, где они не позволяли себе «плеваться» и «ругаться матом».

«Сегодняшнее поколение блогеров в 90% случаев занимаются тем, что перерабатывают музыку … При всём моем отношении к индустрии, я бы точно не хотел, чтобы мои дети воспитывались на Моргенштерне. Музыка призвана воспитывать людей, воспитывать вкус, а у нас что получается? Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», - высказал он.

Пригожин отметил, что исполнители плохо влияют на подрастающее поколение. Говоря о мате на сцене, он привел в пример известного музыканта Сергея Шнурова и популярного рэпера Моргенштерна. Он считает, что они «уродуют» молодежь.

«В законе у нас есть штраф на мат. Но получается, что люди, которые ругаются матом, их до сих пор не штрафуют. Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста. Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок. Все хайпуют», - уточнил продюсер.