Познер, Пригожин и Лоза высказались о выборах в США

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4 ноября 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

продюсер Иосиф Пригожин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Владимир Познер, продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Юрий Лоза в среду, 4 ноября, рассказали журналистам о своем отношении к президентским выборам в Соединенных Штатах Америки.



Познер, который является гражданином России, Франции и США, заявил, что уже проголосовал на президентских выборах в Штатах, однако не стал говорить, за кого отдал свой голос. По мнению журналиста, сейчас отношения России и Америки "настолько скверные", что он не стал бы ожидать существенного изменения ситуации даже в случае избрания Байдена.

Иосиф Пригожин сообщил teleprogramma.pro, что выборы в США напоминают американские горки. Он считает, что в данном процессе "соблюдаются принципы Голливуда", вследствие чего победитель будет объявлен лишь в самом конце. Продюсер, однако, признался, что ему больше симпатичен Дональд Трамп.

Юрий Лоза в свою очередь заявил, что не видит смысла в наблюдении за процессом выборов в Штатах. Музыкант напомнил, что Трамп был президентом четыре года, но не сделал для России "ничего хорошего". По мнению артиста, "Байден такой же". Более того, Лоза убежден, что Америка будет при любом исходе выборов придерживаться прежнего внешнеполитического курса.