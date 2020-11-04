Елена Степаненко не верит, что Татьяна Брухунова родила от Евгения Петросяна

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4 ноября 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Елена Степаненко, Maxim Burlak/globallookpress.com

Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна Вагану. Как отметил представитель артистки, Брухунова могла прибегнуть к услугам ЭКО. Хотя вряд ли у нее что-то получилось.

Дочь Петросяна Викторина также считает, что в 75 лет ее отец, у которого довольно много серьезных заболеваний, уже не способен зачать ребёнка, сообщает kp.ru. "Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест", - говорят в ее окружении.

Брухунова ранее поделилась, как был одет на крещение их с Петросяном сын Ваган.