Брухунова поделилась, как был одет на крещение их с Петросяном сын Ваган

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20 октября 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Брухунова с сыном, фото из соцсети

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова наслаждается материнском. Молодая мама показывает фото сына и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы о малыше.

Но о крещении Вагана, названного в честь деда, отца Евгения Вагановича, Брухунова проговорилась случайно.

31-летнюю супругу 75-летнего Петросяна часто расспрашивают, где она покупает одежду для сына, который уже выглядит модником. Татьяна и рассказала, как был одет малыш в день своего крещения. По словам Брухуновой в ажурном комбинезоне, в день своего крещения (до Священного обряда), Ваган был «настоящий ангел, покоривший всех вокруг».

По признанию супруги Петросяна, за два-три месяца до рождения сына она купила конверт, кокон и плед. И эти вещи оказались самыми необходимыми в первые месяцы жизни младенца, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Напомним, первое фото Вагана Петросяна появилось в сети в день 75-летия его знаменитого отца. Евгения Петросян первым показал фото наследника.