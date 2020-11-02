Звезды успешно продают роли в своих клипах. Сколько же стоит сняться с Тимати или Егором Кридом?

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Любая модель – от подиумной красотки до отфотошопленной инстаблогерши мечтает сняться в клипе со звездой. При правильной раскрутке это прямая дорога к славе. А потому за то, чтобы сняться в ролике с популярным артистом девушки готовы платить и немалые деньги.

Это нам кажется, что за съемки в клипах моделям платят большие деньги, но как выяснилось – все совсем наоборот. Как пишет канал «Курятник», Black Star «продают» роли в своих роликах, обещая девушкам головокружительную популярность. Так, со слов агента, который работал на кастинге, участие «миссис России» Юлии Иониной в клипе Тимати «Зеро» стоило 1,5 миллиона рублей. Героиня клипа «Баклажан» Шаира Кульжабаева отдала лейблу 3 миллиона. Ирине Слоневской съемки ролика «Где ты, где я» с Тимати и Кридом обошлись также в 3 миллиона рублей. Больше всего «повезло» маме Арины Кузьминой: за дуэт дочери с Кридом бизнесвумен выложила всего миллион.

Обычно в пакет входит сама съёмка, пост в соцсетях с благодарностями, презентация клипа в Москве со звёздами. На вечеринку приглашается героиня, она фотографируется со всеми селебрити и раздаёт интервью вместе с артистом. Не знаем на что рассчитывают юные модели, но как показывает практика, никто даже и не помнит их после просмотра клипа. Даже за деньги.