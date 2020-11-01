Разин разрешил бывшему воспитаннику одного детдома с Шатуновым Дане Милохину петь хиты «Ласкового мая»

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1 ноября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Даня Милохин, фан-страница в Insragram

Продюсер Андрей Разин разрешил начинающему артисту и популярному тиктокеру Дане Милохину исполнять песни «Ласкового мая». По его словам, бывший воспитанник Оренбургского детского дома №2, где рос Юрий Шатунов, смог за один год достичь огромных высот.

Отмечается, что Милохин спал на той же кровати, где когда-то популярный певец Юрий Шатунов.

«Спасибо Ване Урганту за то, что он похвалил меня в субботнем эфире программы «Вечерний Ургант», как продюсера, который имеет абсолютный нюх и знает, на какой кровати лежит сирота из 7 000 000 сирот. Именно с этой кровати я забрал Юру Шатунова в 14-летнем возрасте … привёз в Москву и сделал из него мегазвезду», - высказал продюсер.

Разин отметил, что очень рад успеху Милохина. Кроме того, он не исключает, что у них с Шатуновым получился бы хороший дуэт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 31 Окт 2020 в 11:58 PDT