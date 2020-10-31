Гоша Куценко, два раза переболевший коронавирусом, дал две рекомендации людям

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31 октября 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для людей важно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Актер, режиссер и продюсер Гоша Куценко, два раза перенесший ковид, дал такие рекомендации.

Совсем недавно Куценко выписался из больницы, где лечился от коронавируса. Кроме симптомов COVID-19 у актера была пневмония. После курса лечения мужчина трижды сдал тест. Результаты ПЦР оказались отрицательными.

Первый раз Куценко узнал, что у него появились антитела, в мае. Весной он инфицировался, но каких-то симптомов не проявилось. Актер легко перенес болезнь. А вот осенью все было серьезнее. Гоша Куценко провел в больнице 10 дней, а проболел вообще три недели.

В студии «Центрального телевидения» актер поделился, что в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, он понял, что маска — это очень важный атрибут. И социальная дистанция.

"Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме!" - писал Куценко в Инстаграм после выписки из больницы.

В России выявили 18 140 новых случая коронавируса за сутки, умерли - 334.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 28 Окт 2020 в 6:35 PDT