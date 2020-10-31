В России выявили 18 140 случаев коронавируса за сутки, умерли - 334
31 октября 2020, 11:27[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 1 618 116 человек. Об этом стало известно в субботу, 31 октября.
«За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни … 334 летальных исхода … полностью выздоровели 14 854 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4952, Санкт-Петербурге – 854, Московской области – 535, Нижегородской области – 397 и Архангельской области – 334.
Наименьшее - Чеченская Республика – 14, Ненецкий АО – 11 и Чукотский АО – 2.
Доля вылечившихся остается на уровне 75% от общего числа заразившихся.
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