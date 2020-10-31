Эпидемиолог Горелов спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом

31 октября 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионах достигнет своего пика в разное время. По его словам, все зависит от даты начала роста.
«Ориентировочно это будет первая декада - середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных», - пояснил он.
Горелов отметил, что на пике число новых случаев коронавируса в сутки составит около 20 тысяч. Однако он не исключает, что многое зависит от сознательности людей и строгого соблюдения ими профилактических мер. Врач призывает население страны «понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации».
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