Эпидемиолог Горелов спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом

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31 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

человек в маске, фото: Alexander Zemlianichenko/ globallookpress.com

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионах достигнет своего пика в разное время. По его словам, все зависит от даты начала роста.

«Ориентировочно это будет первая декада - середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных», - пояснил он.

Горелов отметил, что на пике число новых случаев коронавируса в сутки составит около 20 тысяч. Однако он не исключает, что многое зависит от сознательности людей и строгого соблюдения ими профилактических мер. Врач призывает население страны «понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации».

Ранее Горелов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России.