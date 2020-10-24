Эпидемиолог Горелов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России

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24 октября 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса», - пояснил он.

Горелов отметил, что после того, как эпидпроцесс будет стабилен, произойдет устойчивое снижение заболеваемости, как в мае. По его словам, Россия войдет в «фазу снижения» в феврале-марте.

«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом - менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», - добавил он.

Специалист уточнил, что альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет, необходимо вводить массовую вакцинацию против коронавируса. При этом он призвал соблюдать ранее принятые антиковидные меры.

Ранее эксперт Агаси Тавадян назвал регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом.