Эксперт Тавадян назвал регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом

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24 октября 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

машина скорой помощи, фото:Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что усиленный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех регионах России. Он разделил страну на четыре зоны в зависимости от распространения новой инфекции: «зеленые», где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), «светло-желтые» - 1-1,1 (удовлетворительные), «светло-красные» - 1,1-1,2 (неудовлетворительные) и «темно-красные» - 1,2-1,4 (тяжелые).

«Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категории попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ», - пояснил эксперт.

Тавадян отметил, что стабильная ситуация зафиксирована в Краснодарском крае, Чечне, Ингушетии и Ленинградской области.

При этом удовлетворительной с распространением COVID-19 он назвал ситуацию в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Подмосковье, Дагестане, Кемеровской области, Еврейской автономной области, Москве, Крыму и пр.

В «светло-красную» зону Тавадян включил Оренбургскую область, Белгородскую область, Томскую область, Ивановскую область, Кировскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Татарстан, Пермский край, Республику Хакасия и пр.