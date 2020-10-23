Мнение: Повышенный иммунитет может представлять опасность в связи с Covid-19

Сегодня, когда коронавирус «бушует», то многие люди считают, что чем выше иммунитет, то тем лучше. Так ли это? Латвийские врачи высказали свое мнение по данному поводу.
Известный латвийский кардиолог Андрис Скриде: «Повышенный иммунитет, например, с коронавирусом опасен. Медики часто лечат людей методами, которые снижают, а не увеличивают иммунитет. Такой метод используют, поскольку иммунная система начинает работать слишком активно и вырабатывает вещества, чтобы бороться с вирусом. Не стоит тратить деньги на такие препараты, которые повышают иммунитет. Плохо, что повысят. Можно приобрести иммунные заболевания - склероз, артриты и т.д. Иммунитет у каждого человека заботится сам о себе».
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Латвии Юрий Перевощиков: «Меня волнует то, с какой быстротой распространяется вирус. Коронавирус показывает, что способен распространяться очень быстро. Это не характерно для других инфекций. За последние семь дней в Латвии зарегистрировано 1 004 новых случая. Это неблагоприятный сигнал. Кривая стабильно идет вверх».
Член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис: «Что касается случаев заболевания в Латвии, то они увеличились. Тут и коронавирус, и сезонные вирусные заболевания. Что касается иммунитета, то он приобретается человеком, который переболел. Коронавирус еще не изучен полностью. Заботиться о себе надо. Профилактика важна. Но поедать чеснок в большом количестве или лимоны я бы не стал. Помогает ли чеснок от коронавируса? Думаю, что нет. Все проблемы начинаются от осложнений. И врачи это лечат. Главное – профилактика и внимание к состоянию здоровья. Важно, чтобы болезнь не была запущена».