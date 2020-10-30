Голливудский актер Брэд Питт расстался с немецкой моделью и снова свободен
30 октября 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Голливудский актер Брэд Питт расстался с немецкой моделью и снова свободен, пишет издание Page Six. По данным СМИ, 56-летняя звезда крутил роман с 27-летней моделью Николь Португальски, которую еще называют "двойником" Анджелины Джоли.
Они встречались в течение трех месяцев. В первый раз "сладкую парочку" заметили в Германии, потом они отдыхали во Франции.
«Это никогда не было так серьезно, как предполагалось. Разрыв, по-видимому, произошел некоторое время назад», – рассказал источник порталу Page Six.
Известно, что модель вернулась к мужу, а Питт улетел в Лос-Анджелес.
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