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30 октября 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Голливудский актер Брэд Питт расстался с немецкой моделью и снова свободен, пишет издание Page Six. По данным СМИ, 56-летняя звезда крутил роман с 27-летней моделью Николь Португальски, которую еще называют "двойником" Анджелины Джоли.

Они встречались в течение трех месяцев. В первый раз "сладкую парочку" заметили в Германии, потом они отдыхали во Франции.

«Это никогда не было так серьезно, как предполагалось. Разрыв, по-видимому, произошел некоторое время назад», – рассказал источник порталу Page Six.

Известно, что модель вернулась к мужу, а Питт улетел в Лос-Анджелес.