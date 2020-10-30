Близкие Равшаны Курковой прокомментировали новость о материнстве актрисы
30 октября 2020, 09:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Екатерина Комолова, представитель Равшаны Курковой, и друзья пары прокомментировали информацию о том, что 40-летняя актриса родила сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Однако близкое окружение новоиспеченных родителей ничего не знает о беременности и родах, сообщает kp.ru.
«Ума не приложу, откуда взялась эта новость. Мы ее, конечно, опровергаем. Поздравлять Равшану пока рано», - пояснила представитель актрисы.
Общий друг пары - телеведущий Тимур Соловьев заявил, что «впервые слышит об этом».
А вот знакомая Амаряна сообщила, что знает только о дочери предпринимателя от первого брака.
«Мой муж с ним близко общается, ходит в его спортклуб, но он очень удивился, услышав об этом. Похоже, это банальный фейк. Мы бы наверняка были в курсе», - высказала она.
Кроме того, его друзья уверены, что бизнесмен не стал бы скрывать от них рождение сына.
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