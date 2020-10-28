Актриса Анастасия Макеева заявила о суррогатном материнстве Заворотнюк
28 октября 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Анастасия Макеева рассказала, что ее коллега Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери. Известно, что знаменитость с августа прошлого года борется с раком, у нее диагностировали глиобластому.
«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще», - высказала она в интервью каналу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
Макеева призналась, что долгое время не может забеременеть и делала уже четыре процедуры ЭКО. По ее словам, получить из-за этого онкологическое заболевание – фантастика.
Напомним, что совместный с фигуристом Петром Чернышевым ребенок – дочь Мила – родилась осенью 2018 года. На тот момент Заворотнюк было 48 лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.