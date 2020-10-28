Актриса Анастасия Макеева заявила о суррогатном материнстве Заворотнюк

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28 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Макеева , фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская актриса Анастасия Макеева рассказала, что ее коллега Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери. Известно, что знаменитость с августа прошлого года борется с раком, у нее диагностировали глиобластому.

«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще», - высказала она в интервью каналу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Макеева призналась, что долгое время не может забеременеть и делала уже четыре процедуры ЭКО. По ее словам, получить из-за этого онкологическое заболевание – фантастика.

Напомним, что совместный с фигуристом Петром Чернышевым ребенок – дочь Мила – родилась осенью 2018 года. На тот момент Заворотнюк было 48 лет.

Также у актрисы есть взрослая дочь Анна.