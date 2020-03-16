Дочь Заворотнюк показала фото мамы и бабушки - актрис

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16 марта 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Анна Заворотнюк, как замечает общественность, похожа на своих маму и бабушку по материнской линии - известных актрис. Анастасия Заворотнюк получила популярность и любовь поклонников, исполнив роль Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". Мама Анны - заслуженная артистка РФ.

76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк, бабушка Анны и мама Анастасии, народная артистка России. Впервые Валентина Завортнюк начала играть в театре в 12-летнем возрасте в Арзамасском городском театре. Заворотнюк-старшая - выпускница ГИТИС, ее наставником был Анатолий Эфрос. По окончании вуза Валентина Борисовна была приглашение в Астрахань в ТЮЗ. Миниатюрную женщину называли лучшей травести СССР.

Анна Заворотнюк, рассуждая о женской красоте, показала фото своих матери и бабушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_zavorotnyuk14 Мар 2020 в 3:29 PDT



Кстати, фолловеры оценили, как девушка читает Пушкина. "Поразительное сходство с мамой, а самое главное те же манеры, чувственность, женственность, утончённость. Я даже в голосе уловила сходство", - пишут поклонники семейства Заворотнюк