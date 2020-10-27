Солист «Би-2» Лева заразился COVID-19

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27 октября 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лева Би-2, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Основатель группы "Би-2" Лева заразился коронавирусом нового типа. Согласно последней информации представителя музыкального коллектива, болезнь протекает в легкой форме и артист уже идет на поправку.

Ранее Лева Би-2 лично сообщил поклонникам, что около недели болеет коронавирусом. Музыкант подчеркнул, что его самочувствие с каждым днем улучшается. По его словам, COVID-19 не задел легкие.

Представитель группы в свою очередь отметила в рамках разговора с представителями СМИ, что артист уже практически здоров. Предполагается, что к концертам, намеченным на ноябрь, карантин Левы завершится.