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«Комсомольская правда» утверждает, что Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

«Комсомольская правда» утверждает, что Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19
Евгений Петросян, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналисты, ссылаясь на собственный осведомленный источник, сообщили днем во вторник, 27 октября, что юморист Евгений Петросян был госпитализирован с подозрением на коронавирус нового типа.

Согласно последней информации, предоставленной kp.ru, Евгения Петросяна забрали на машине скорой помощи из его квартиры. В настоящий момент 75-летний  юморист якобы находится в одной из московских клиник, его самочувствие является удовлетворительным.

Отметим, что ни Евгений Петросян, ни его супруга Татьяна Брухунова пока не прокомментировали эту новость.

ЕТ

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