Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца, заболевшего коронавирусом в начале октября
27 октября 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: "Дни.ру"
Как сообщил Филипп Киркоров, 89-летний Бедрос Филиппович продолжает лечение,в настоящий момент он поправляется, тревожиться поводов уже нет. "Слава богу, кризис миновал, крепкий оказался мужик", – рассказал Филипп.
У Бедроса Киркорова после перенесенного коронавируса начались осложнения на сердце. Он находился в реанимации, практически не мог говорить, Филипп очень за него беспокоился, но верил, что все будет хорошо. Ранее Киркоров рассказывал, что неожиданно для себя узнал, что тоже переболел COVID-19. Сданный тест в Греции показал большое количество антител.
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