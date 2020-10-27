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Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца, заболевшего коронавирусом в начале октября

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Дни.ру"

Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца, заболевшего коронавирусом в начале октября
Филипп Киркоров, фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Как сообщил Филипп Киркоров, 89-летний Бедрос Филиппович продолжает лечение,в настоящий момент он поправляется, тревожиться поводов уже нет. "Слава богу, кризис миновал, крепкий оказался мужик", – рассказал Филипп.

У Бедроса Киркорова после перенесенного коронавируса начались осложнения на сердце. Он находился в реанимации, практически не мог  говорить, Филипп очень за него беспокоился, но верил, что все будет хорошо. Ранее Киркоров рассказывал, что неожиданно для себя узнал, что тоже переболел COVID-19. Сданный тест в Греции показал большое количество антител.

 

НС

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