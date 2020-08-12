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«Хожу без маски и не боюсь», Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

«Хожу без маски и не боюсь», Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом
Фото: соцсети

Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом. На вечеринке по поводу выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном «Ролекс» Киркоров заявил, что ходит без маски, так как у него «антител сейчас очень много».

Король поп-сцены рассказал, что провел 2 недели на самоизоляции, но никаких симптомов у него не было. «Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», - цитируют его СМИ. Кроме того, он добавил, что сейчас чувствует себя отлично.

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Публикация от Жизнь звезд???? (@giznzvezd)

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