«Хожу без маски и не боюсь», Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом
12 августа 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом. На вечеринке по поводу выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном «Ролекс» Киркоров заявил, что ходит без маски, так как у него «антител сейчас очень много».
Король поп-сцены рассказал, что провел 2 недели на самоизоляции, но никаких симптомов у него не было. «Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», - цитируют его СМИ. Кроме того, он добавил, что сейчас чувствует себя отлично.
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