«Хожу без маски и не боюсь», Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом

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12 августа 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Филипп Киркоров рассказал, что бессимптомно переболел коронавирусом. На вечеринке по поводу выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном «Ролекс» Киркоров заявил, что ходит без маски, так как у него «антител сейчас очень много».

Король поп-сцены рассказал, что провел 2 недели на самоизоляции, но никаких симптомов у него не было. «Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», - цитируют его СМИ. Кроме того, он добавил, что сейчас чувствует себя отлично.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жизнь звезд???? (@giznzvezd) 12 Авг 2020 в 2:55 PDT