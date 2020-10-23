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Василий Вакуленко (Баста) сообщил о смерти отца

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Вакуленко (Баста) сообщил о смерти отца
Баста, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) сообщил о смерти своего отца Михаила Владимировича на своей страничке в социальной сети Instagram. Мужчина ушел из жизни в возрасте 61 года.

Баста написал, что навсегда запомнит отца как "настоящего русского офицера", "мечтавшего изменить мир", "искреннего идеалиста, верящего в справедливость и в человечность".

О причинах смерти отца Василий писать не стал. В комментариях многие поклонники выразили в его адрес слова соболезнований и поддержки.

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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

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