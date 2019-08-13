Топ самых популярных российских рэперов в 2019 году

С каждым годом рэп индустрия завоевывает все больше и больше новых сердец. О рэпе говорят и спорят от «мелких» блогеров до «больших» политиков. Рэпу поклоняются и любят. Редакция «Аргументы недели» решила разобраться, кто является кумирами современного поколения, сколько они зарабатывают и о чем пишут свои тексты.

«Аргументы недели» провели свой собственный опрос: Кто ваш любимый рэпер? Молодые люди ( 50 человек) от 18 до 25 лет называли в среднем по 3 исполнителя, однако были и те, кто вовсе не слушают и не понимают рэп.

По результатам опроса определилась явная пятерка лидеров.

1- Оксимирон

2- Скриптонит

3- ЛСП

4- Хаски

5- Big baby tape

Как утверждают поклонники этих исполнителей – у них есть свой неповторимый стиль, их мелодии западают в душу, а слова вечно вертятся на языке.

По версии Forbes в 2019 году в список самых успешных знаменитостей попали 7 исполнителей рэп культуры.

1 место

Василий Вакуленко или Баста, или Ноггано, или если захотите N1NT3ND0.

Доход – 7 млн$

Подписчики в инстаграмме– 3,2 млн

В этом году рэпер удивил своих поклонников вторым альбомом от его альтер-эго N1NT3ND0 "Папанарэйве". По версии outstyle.org, "Папанарэйве" стал лучшим лонгплеем в русском рэпе в первой половине 2019 года. В этот альбом автор поместил более грузные и тяжелые песни, по - прежнему рассказывая о русском криминальном фольклоре.

2 место

Тимати

Доход- 3,4 млн $;

Подписчики - 14,1 млн ( рекордное количество)

В начале этого года Тимати совместно с L'One выпустили клип АМГ – все как обычно дорогие тачки, пафос и стиль. Песня стала одним из лучших треков в русском рэпе в 2019 году. На данный момент клип посмотрели 21 млн раз.

3 место

Элджей

Доход- 1,5 млн $;

Подписчики- 2,9 млн

Элджей удивляет своих фанатов - в его песнях все меньше мата и все больше любви. Трек «Антидепресанты» повествует о ссорах в семейной жизни и необходимости вовремя принимать антидепресанты.

4 место

Мот

Доход - 2,1 млн $;

Подписчики - 4,7

За 2019 год исполнитель успел выпустить пять синглов. Совместно с Валерием Меладзе артист записал песню « Сколько лет», кажется сейчас Валерий вновь набирает популярность.

5 место

Feduk

Доход - 1,2 млн $;

Подписчики - 1,2 млн подписчиков

Новый трек Feduka« 27» сильно удивил фанатов, некогда романтичный исполнитель начал вытворять резкие панчи. Здесь он рассказывает о пути к успеху и о своих врагах, которые всячески препятствовали ему. Никаких хлопьев – злой бит и панчи!

6 место

Face

Доход- 0,5 млн $;

Подписчики- 1,5 млн

В феврале этого года с успехом выстрелил новый трек под названием «Юморист», который тут же стал хитом всего интернета. Сейчас клип посмотрели 40 млн раз! Песня является саундтреком к одноименному фильму «Юморист».

7 место

Oxxxymiron

Доход - 0,6 млн $

Подписчики- 2,1 млн

Этот исполнитель крайне редко радует своих фанатов новыми альбомами. Между "Вечным жидом" и "Горгородом" прошло четыре года. Последний был в далеком 2015 году, но несмотря на это он является одним из самых популярных исполнителей. Фанаты отмечают, что благодаря его развитой эрудиции тексты треков удивляют смыслом и полнотой, в отличие от многих других исполнителей. Сам рэпер считает своей лучшей работой «Хитиновый покров».

Полина Винокурова