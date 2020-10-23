Телеведущий Михаил Шац поделился, как болел коронавирусом COVID-19

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23 октября 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Шац, фото: facebook.com

Телеведущий, шоумен и актер Михаил Шац переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, вылечился и поделился своими ощущениями. По словам Шаца, для него заболевание было точно не очень простым, его лечили в больнице врачи, - сообщает kp.ru.

Михаил Шац назвал коронавирусную инфекцию болезнью очень коварной. По его мнению, COVID-19 нельзя назвать простым ОРВИ, как делают это некоторые. Отметим, по образованию Шац врач реаниматолог-анестезиолог, работал по специальности.

55-летний Михаил Шац рассказал, что он почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус нового типа. Результат оказался положительным. Он три дня с начала болезни провел дома, а потом его госпитализировали. Шоумен лечился в больнице в московском поселке Коммунарка. Эта клиника под руководством главврача Дениса Проценко одной из первых в Москве начала принимать пациентов с ковидом. По словам Шаца, доктора поставили его на ноги, за что он им безмерно благодарен.

Он уже среди выздоровевших пациентов.

Теперь переболевший коронавирусом мужчина на себе прочувствовал, что надо быть настороже все время. "Это очень коварная болезнь с различными вариантами течения в зависимости от своего состояния, от того, в каком состоянии человек подходит к этой болезни", - поделился Шац.

Шац пошутил, что без этой болезни его 2020 год "был бы неполным".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Шац (@mikhailshats) 22 Окт 2020 в 12:18 PDT

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