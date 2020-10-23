Татьяна Голикова: диабетики в 10 раз чаще болеют коронавирусом
23 октября 2020, 15:33[ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала заболевания, при наличии которых люди более часто заражаются COVID-19. Лидером среди заболеваний, провоцирующих заражение и более тяжелое течение коронавируса, является диабет.
Больные сахарным диабетом заражаются новым коронавирусом в 10,3 раза чаще других. Голикова также отметила, что риск летального исхода у больных диабетом также выше. Среди заболевших COVID-19 по стране доля больных сахарным диабетом составляет 27%. При этом в 2020 году диагноз «сахарный диабет» был поставлен 5,1 млн россиян.
Кроме того, к факторам риска относятся пожилой возраст, лишний вес, онкологические заболевания, артериальная гипертензия и болезни сердца.
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