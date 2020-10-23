За сутки коронавирусом заразились почти 480 тысяч человек

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23 октября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом подбирается к отметке в полмиллиона человек. Ресурс Worldometers зафиксировал новый рекорд пандемии.

За одни сутки на планете заразились коронавирусом 478 052 человека. Это рекорд пандемия установила накануне.

Общее количество заразившихся уже достигло отметки в 42 053 176 человек. Умерли 1 143 709, вылечились 31 212 418 человек.

На мир обрушилась вторая волна пандемии. Страны бьют суточные рекорды количества диагнозов.

В России накануне за одни сутки заразились больше 17 тысяч человек. Но наша страна лишь на 8 месте в общей суточной статистики. Во Франции за этот период заразились больше 41 тысячи человек. В Испании и Великобритании врачи установили около двух десятков тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 42,053,176 +478,052 1,143,709 31,212,418 1 США 8,661,722 +74,301 228,381 5,655,327 2 Индия 7,761,312 +54,482 117,336 6,948,497 3 Бразилия 5,332,634 +31,985 155,962 4,785,297 4 Россия 1,480,646 +17,340 25,525 1,119,251 5 Испания 1,090,521 +20,986 34,521 N/A