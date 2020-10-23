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За сутки коронавирусом заразились почти 480 тысяч человек

, 12:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

За сутки коронавирусом заразились почти 480 тысяч человек
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом подбирается к отметке в полмиллиона человек. Ресурс Worldometers зафиксировал новый рекорд пандемии.

За одни сутки на планете заразились коронавирусом 478 052 человека. Это рекорд пандемия установила накануне.

Общее количество заразившихся уже достигло отметки в 42 053 176 человек. Умерли 1 143 709, вылечились 31 212 418 человек.

На мир обрушилась вторая волна пандемии. Страны бьют суточные рекорды количества диагнозов.

В России накануне за одни сутки заразились больше 17 тысяч человек. Но наша страна лишь на 8 месте в общей суточной статистики. Во Франции за этот период заразились больше 41 тысячи человек. В Испании и Великобритании врачи установили около двух десятков тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

42,053,176

+478,052

1,143,709

31,212,418

1

США

8,661,722

+74,301

228,381

5,655,327

2

Индия

7,761,312

+54,482

117,336

6,948,497

3

Бразилия

5,332,634

+31,985

155,962

4,785,297

4

Россия

1,480,646

+17,340

25,525

1,119,251

5

Испания

1,090,521

+20,986

34,521

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