За сутки коронавирусом заразились почти 480 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом подбирается к отметке в полмиллиона человек. Ресурс Worldometers зафиксировал новый рекорд пандемии.
За одни сутки на планете заразились коронавирусом 478 052 человека. Это рекорд пандемия установила накануне.
Общее количество заразившихся уже достигло отметки в 42 053 176 человек. Умерли 1 143 709, вылечились 31 212 418 человек.
На мир обрушилась вторая волна пандемии. Страны бьют суточные рекорды количества диагнозов.
В России накануне за одни сутки заразились больше 17 тысяч человек. Но наша страна лишь на 8 месте в общей суточной статистики. Во Франции за этот период заразились больше 41 тысячи человек. В Испании и Великобритании врачи установили около двух десятков тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
42,053,176
|
+478,052
|
1,143,709
|
31,212,418
|
1
|
США
|
8,661,722
|
+74,301
|
228,381
|
5,655,327
|
2
|
Индия
|
7,761,312
|
+54,482
|
117,336
|
6,948,497
|
3
|
Бразилия
|
5,332,634
|
+31,985
|
155,962
|
4,785,297
|
4
|
Россия
|
1,480,646
|
+17,340
|
25,525
|
1,119,251
|
5
|
Испания
|
1,090,521
|
+20,986
|
34,521
|
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