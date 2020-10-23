В России впервые выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в пятницу стало известно, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки впервые с начала пандемии превысило 17 тысяч. Данное число составило 17 340.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 4 807 (27,7%) зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений COVID-19.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 1 480 646 случаев заболевания.