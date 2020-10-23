В России впервые выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
23 октября 2020, 10:52[ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу стало известно, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки впервые с начала пандемии превысило 17 тысяч. Данное число составило 17 340.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 4 807 (27,7%) зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений COVID-19.
С начала пандемии в РФ зафиксировали 1 480 646 случаев заболевания.
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