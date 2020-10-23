Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в мире в последние недели серьезно ухудшается

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23 октября 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 23 октября, заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа в мире в последние недели серьезно ухудшается.

Министр здравоохранения также заявил, что эпидемиологическая ситуация на территории Российской Федерации в последнее время имеет тенденцию к ухудшению.

В минувший четверг стало известно, что Михаил Мурашко принял решение отправиться на самоизоляцию в связи с тем, что у члена его семьи была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил журналистам помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.