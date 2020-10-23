Анастасия Ивлеева рассказала об их отношениях с Элджеем

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23 октября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о семейной жизни с супругом — рэпером Элджеем. По ее словам, они спокойно относятся к разлуке.

Девушка отметила: в силу работы видятся они не очень часто, поэтому не успевают друг другу надоесть.

«Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся... У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается», - уверена Ивлеева.

Ивлеева и Элджей расписались в 2019 году. Причем друзья лишь через несколько месяцев узнали, что они уже давно муж и жена. Влюбленные долго скрывали это.

Ранее сообщалось: Елена Летучая рассказала, как они с супругом распределяют домашние обязанности.