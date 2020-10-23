Елена Летучая рассказала, как они с супругом распределяют домашние обязанности

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23 октября 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Елена Летучая. Фото: соцсети

Елена Летучая счастлива с браке с Юрием Анащенковым. Телеведущая рассказала, как распределяются обязанности в их семье.

Елена отметила: муж – главный, но не потому что у нас патриархат, просто в семье Летучей всегда было так заведено.

«Мужчина – сильный, он защищает, принимает решения, приносит в дом деньги. Мужчина говорит последнее слово. У нас с мужем так, у нас абсолютно партнерские отношения. Но несмотря на то что он главный, любые решения принимаются вместе. А в каких-то сферах Юрий более компетентен и дает мне советы», - поделилась телеведущая.

Также она добавила: у них не бывает сцен ревности, глупых споров по поводу брошенных носков, разговоров вроде: «Ага, вот ты поехал с друзьями…».

«Мы друг другу даем свободу. Например, Юрий очень любит заниматься серфингом и спокойно улетает на Мальдивы со своими друзьями, чтобы кататься. И точно так же я могу с подругой поехать за границу. Конечно, мы согласовываем такие мероприятия друг с другом. Но у нас в этом плане абсолютное доверие», - заключила женщина.

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